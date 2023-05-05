В Мурманской пожарной части №12 прошло мероприятие, посвящённое Международному дню пожарной охраны

4 мая отмечали Международный день пожарной охраны. Поздравить огнеборцев в одну из частей Мурманска пришли коллеги из регионального УФСИН вместе со своими подопечными – служебными собаками - бельгийскими овчарками. А ребята Североморского кадетского корпуса организовали показательные выступления с карабинами.

Андрей Киричев, начальник кинологической службы УФСИН России по Мурманской области: «И на службе в МЧС ранее и сейчас применяются собаки - поисково-спасательные. Наша служба, конечно, отличается, но вместе мы всегда идём к друг другу на помощь, взаимовыручку».

Это правда, ведь раньше собаки входили в состав пожарной команды. Они своим лаем оповещали о передвижении, а будучи на месте – охраняли обоз.

Сейчас задач у служебных овчарок даже больше, да, и легкой их службу вряд ли назовешь, так как у собак помимо физических качеств ценится смекалка и интеллект.

Пожарные оценили как бельгийская овчарка Аврора нашла за минуту наркотические вещества и учебную мину с имитатором. Представление – хороший подарок на профессиональный праздник.

Александр Трубецкой, пожарный: «Коллегам по работе желаю сухих рукавов, меньше выездов».

Стоит отметить, что именно эти собаки работают по поиску пострадавших на пожарах и после схода лавин. Отличились животные и во время разбора завалов поле землетрясения в Турции, чуткий нюх позволяет им под грудой бетона найти человека.