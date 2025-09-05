В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»
В мурманской школе №20 состоялись открытие площадки для занятий спортом и посадка кустов сирени в «Саду Памяти»

На большой территории у школы теперь расположена детская игровая площадка для юных школьников, спортивная с тренажёрами для учащихся постарше и большой корт. Кстати, комплекс будет доступен для всех юных жителей микрорайона.

На торжественную церемонию к детям приехал временно исполняющий обязанности главы города Мурманска Иван Лебедев.

Благодаря особой активности и настойчивости родителей, чьи дети учатся в двадцатой школе, в рамках программы «На Севере – Твой проект» была создана эта большая спортивная площадка.

Иван Лебедев, врип главы Мурманска: «Хочу поблагодарить ваших родителей и весь педагогический состав. Вы большие молодцы! Прекрасный проект, который инициирован Андреем Владимировичем, позволяет нам создавать такие пространства».

На большой территории у школы теперь расположена детская игровая площадка для юных школьников, спортивная с тренажёрами для учащихся постарше и большой корт. Кстати, комплекс будет доступен для всех юных жителей микрорайона.

Лейла Апрасидзе, директор мурманской школы №20: «Все уроки физкультуры будут проходить здесь. Самое лучшее место, конечно, спортивная площадка. Разные виды спорта можно тут проводить. Будут зимние виды спорта, всеми любимые коньки, хоккей».

Сразу после открытия спортивной площадки гости церемонии отправились на зелёную зону, где занялись высадкой сирени. 50 кустов цветущего растения стали частью «Сада  Памяти».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Спасибо школе, что они каждый год высаживают в честь наших победителей в Великой Отечественной войне, павших воинов Советской Армии кусты и деревья, создавая этот «Сад Памяти». И сегодня со школьниками и педагогами мы провели посадку деревьев во втором этапе. Тем более, что 5 сентября – это крайне важная дата для нас: 84 года назад была директива о формировании Полярной дивизии».

Приобщились к памятной акции и сами дети вместе с родителями.

Иван Тонин, ученик школы №20 города Мурманска: «Мне понравилось поливать».

София Тонина, ученица школы №20 города Мурманска: «Мне понравилось копать и сажать деревья».

Анастасия Тонина, мама Ивана и Софии: «Это очень патриотично, а наша семья как раз патриоты. Мы должны с раннего возраста прививать детям любовь к природе, к экологии».

