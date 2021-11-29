В мурманской школе №53 развернулся современный коворкинг-центр

Мурманская школа №53 в 2021 году стала победителем в региональном конкурсе грантов по преобразованию школьных пространств «Arctic schools». Масштабной реконструкции подверглась библиотека, открытие которой ожидается совсем скоро.

Назвать это место обычной школьной библиотекой язык не поворачивается. В школе №53 развернулся современный коворкинг-центр, где ребята смогут не просто почитать книги, но и отдохнуть после уроков, пообщаться с друзьями и даже поиграть в настольный аэрохоккей.

О новом современном школьном пространстве сотрудники и ученики мечтали давно, ведь комфортного места, где можно собраться вместе, поиграть, почитать, заняться творчеством и наукой, по сути, не было. Такое недоразумение решено было исправить, подав заявку на конкурс «Arctic schools». Стоит отметить, что проект обновления был создан усилиями школьников и учителей, а на этапе планирования администрация школы постаралась учесть мнение всех.

Олеся Фельцан, исполняющая обязанности директора МБОУ СОШ №53 г.Мурманска: «Комната, где дети работают руками, комната библиотечная с интерактивными досками, места для шахмат – это всё дети. Естественно, мы слушали максимально детей и пытались реализовать все их желания по поводу дизайна, цветовых решений – эти решения принимали предыдущий директор и его команда помощников – замдиректоров».

Найти себе занятие по душе смогут как ученики старших классов, так и совсем юные северяне, а яркая расцветка мебели не даст унывать в тяжёлый период полярной ночи.

Александр Никитин, заместитель директора по АХР МБОУ СОШ №53 г. Мурманска: «Есть у нас зона чиллаут. Это зона, где находится аэрохоккей, где дети смогут отдохнуть, есть подвесное кресло, где индивидуально может человек прийти, почитать книжку, отдохнуть, есть групповая зона, тимворк, где могут дети собираться и работать на одним проектом по два, три, четыре человека».

Библиотечный фонд школы составляет около 20 тысяч экземпляров и постоянно обновляется. Всего среди победителей проекта «Arctic schools» 14 мурманских учреждений. Кроме того, большинство школ города подготовили заявки для участия в конкурсе на следующий год.