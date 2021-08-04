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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.08.21 19:30

В мурманской школе ремонтируют спортзал и проведут работы по восстановлению памятника-самолёта Як-38

Столица Заполярья продолжает готовится к новому учебному году. В школе №57 сейчас идут ремонтные работы, причём обновляется не только спортзал, но и мемориал Герою России, лётчику палубной авиации Тимуру Апакидзе.

В школе №57 Мурманска сейчас ремонтируют спортзал. В этом помещении не только проводят занятия по физкультуре, но и тренировки нескольких спортивных секций. Нередко спортзал выступает и в качестве площадки для проведения городских детско-юношеских соревнований. Однако это учебное заведение известно благодаря Тимуру Апакидзе, чьё имя и носит.

Герой России, лётчик-снайпер генерал-майор Апакидзе по праву считался лучшим пилотом палубной авиации нашего флота. В 2001 году он трагически погиб на испытательном полигоне под Псковом во время неудачной посадки. В память о нём во дворе школы установлен бюст и мемориал в виде фюзеляжа самолёта Як-38.

Геннадий Степахно, депутат Мурманской областной Думы: «Мы благодарны тому, что школа чтит память этого героя, потому что 17 июля мы праздновали день морской авиации. Для лётчиков морской авиации этот день - день памяти Тимура Автандиловича Апакидзе, потому что он был одним из лучших лётчиков».

Школьный мемориал сейчас находится не в лучшем состоянии: корпус истребителя покрылся ржавчиной, а краска слезла и облупилась. В ближайшее время будет начат ремонт этого памятника.

Геннадий Степахно, депутат Мурманской областной Думы: «Таких памятников всего два – один на территории этой школы, а второй на территории корабельного истребительного полка в Североморске-3, и, к сожалению, он пришёл в негодность. Мы нашли сегодня компанию «Кола-гранит», я благодарен городской администрации, что она выделила 200 тысяч рублей на ремонт этого памятника. «Кола-гранит» предварительно вложила 100 тысяч рублей для того, чтобы обустроить этот памятник. Мы думаем, что к первому сентября мы этот памятник приведём в порядок».

Над данным образовательным учреждением шефствует корабельный истребительный авиаполк, представители которого проводят у школьников уроки мужества. Помимо этого, здесь расположен единственный в области школьный музей истории морской авиации.

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