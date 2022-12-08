В Мурманской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих открылась выставка тактильных картин «Небесные покровители»

Коллекция из 8 уникальных художественных произведений от мастеров из Санкт-Петербурга создана благодаря президентскому гранту.

Художественные произведения, к которым можно прикоснуться не только душой, но и руками. Так характеризуют выставку серии тактильных картин «Небесные покровители», созданную в рамках президентского гранта.

Наталья Киреева, директор Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих: «Группа скульпторов из Санкт-Петербурга под руководством Натальи Карповой создали серию картин, серию тактильных картин, которые предназначены для изучения людей с нарушениями зрения. Они сделаны в виде барельефов, т.е. это выпуклые изображения с очень известными людьми, которые на слуху у нас, мы их уважаем, знаем и любим».

К примеру, святой праведный воин Фёдор Ушаков. В столице Заполярья помимо улицы, названной в честь победителя крупных морских сражений, у входа в Нахимовское военно-морское училище установлен бюст адмирала. Помимо величайшего флотоводца есть в серии тактильных картин и другие известные люди.

Наталья Киреева, директор Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих: «В экспозицию картин вошли и святые, которые неразрывно связаны с севером нашей страны. Картины сопровождаются аудиогидом, который включается с помощью зелёных значков в правом нижнем углу каждого произведения».

8 тактильных картин с изображениями святых подвижников России до этого экспонировались в Арктическом университете, а недавно они были переданы в дар Мурманской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих.

Выставка «Небесные покровители» будет доступна в социальном учреждении на протяжении года.