В Мурманской территориальной избирательной комиссии рассмотрели документы кандидатов в депутаты

В этот день члены территориального избиркома обсуждали несколько кандидатур, подавших документы для участия в предстоящих выборах в Мурманскую областную Думу.

Роман Сергеевич Пономарев, представляющий партию «Единая Россия», Андрей Степанович Иванов - от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и его однопартиец – Найдёнов Игорь Олегович, который присутствовал на заседании комиссии.

«Решением окружной избирательной комиссии мурманского одномандатного избирательного округа №7 вы зарегистрированы в качестве кандидата, выдвинутого региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Мурманской области кандидатом в депутаты Мурманской областной Думы 7-го созыва», - зачитали протокол заседания члены комиссии.