В Мурманскую область доставят частицу Вечного огня из Москвы

В Александровском саду стартовала ежегодная патриотическая акция Народного фронта «Огонь памяти».

Вместе с общественными деятелями представители Народного фронта передадут лампады с неугасающим священным пламенем с московского мемориала Могилы Неизвестного Солдата ветеранам Великой Отечественной войны в 71 субъект России и 14 стран мира.

Представители Народного фронта Максим Сахневич, Виталий Егоров и Эдуард Барахтин сегодня привезут частицы Вечного огня в Мурманск, Североморск, Кольский и Печенгский районы, Александровск, Оленегорск и Кандалакшу. Ещё одну частицу в ближайшие дни доставят в Мончегорск.