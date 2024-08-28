В Мурманскую область начала поступать вакцина против сезонного гриппа

В этот эпидсезон в регионе планируется привить против более 378 тысяч человек.

Поставка вакцины осуществляется за счёт средств федерального бюджета.

В настоящее время в регион уже поставлено 49880 доз вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» для вакцинации взрослого населения и 47940 доз вакцины «Ультрикс квадри» для вакцинации детей и беременных женщин.

Вирус гриппа пока ещё не начал циркулировать, но к наступлению эпидсезона нужно готовиться заранее всем: детям, беременным женщинам, лицам, подлежащим призыву на военную службу, гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, повышенным весом.

Пройти вакцинацию следует людям старше 55 лет (у них прививка также снижает риск возникновения и тяжесть инфарктов и инсультов), детям от 6 месяцев до 7 лет, школьникам, студентам, медицинским работникам, работникам социальной сферы, сфер управления, образования, обслуживания, общественного питания, транспорта и торговли.

Активная прививочная кампания в регионе начнётся с начала следующей недели.