В Мурманскую область начала поступать вакцина против сезонного гриппа для взрослых и детей

Поставка осуществляется Минздравом России за счёт средств федерального бюджета. Во время прививочной кампании в регионе будут использовать два препарата: «Совигрипп» - для вакцинации взрослого населения и «Ультрикс квадри» - для вакцинации детей и беременных женщин.

Поставка осуществляется Минздравом России за счёт средств федерального бюджета. Во время прививочной кампании в регионе будут использовать два препарата: «Совигрипп» - для вакцинации взрослого населения и «Ультрикс квадри» - для вакцинации детей и беременных женщин.

Вирус гриппа пока ещё не начал циркулировать, но к наступлению эпидсезона нужно готовиться заранее всем, отмечают специалисты. Прививку против сезонного гриппа можно будет сделать в любой медицинской организации области.

В Заполярье планируют привить от гриппа более 317 тысяч человек.