В Мурманскую область начала поступать вакцина против сезонного гриппа для взрослых и детей

В эпидсезон планируется привить против гриппа более 384,5 тысячи жителей региона.

Поставка вакцины осуществляется Минздравом России за счёт средств федерального бюджета.

В настоящее время в регион уже поставлено более 80 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для вакцинации взрослого населения и 41 тысяча «Ультрикс квадри» для вакцинации детей и беременных женщин.

Вирус гриппа пока ещё не начал циркулировать, но к наступлению эпидсезона нужно готовиться заранее: детям; беременным женщинам; лицам, подлежащим призыву на военную службу; лицам, страдающим хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, повышенным весом.

С середины следующей недели прививку против сезонного гриппа можно будет сделать в своей поликлинике по месту жительства.