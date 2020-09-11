В Мурманскую область поступила вакцина от гриппа для детей и беременных женщин

Первая партия препарата составила около 83 тысяч доз.

Прививку против сезонного гриппа уже можно сделать в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильных пунктах вакцинации. В этот эпидсезон планируется привить против гриппа 60% жителей Мурманской области. Это более 400 тысяч человек, из которых 112 тысяч дети.

Напомним, что обязательной вакцинации против гриппа подлежат дети с 6 месяцев, школьники, призывники, студенты, работники медицинской, образовательной, социальной и коммунальной сфер, а также специалисты из сфер управления, обслуживания, общественного питания, транспорта и торговли.

Прививки необходимы беременным женщинам, людям старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.