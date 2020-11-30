В Мурманскую область поступила вакцина от коронавируса «Спутник V»

Это уже вторая партия препарата. Его, как в прошлый раз, используют для вакцинации медицинских работников региона.

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев отметил, что первая партия вакцины хорошо себя зарекомендовала, антитела у привитых врачей вырабатывались в таком же или большем количестве, как и у переболевших COVID-19.

Напомним, российская вакцина против коронавируса получена биотехническим путем. Она содержит не сам вирус, а его поверхностный ген, благодаря которому организм вырабатывает защитные антитела. Они препятствуют внедрению вируса в клетки. Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщила, что в декабре будет произведено около 2,2 млн доз вакцины «Спутник V». Вице-премьер также говорила, что массовая вакцинация в стране должна начаться в 2021 году.