В Мурманскую область поступила вакцина против сезонного гриппа

И прививать северян начали уже сегодня

В первой партии более 179 тысяч доз для взрослых. Скоро будет поставка вакцины для беременных и детей.

Прививки от сезонного гриппа делают в поликлиниках по месту жительства. А на все интересующие вопросы мурманчане могут получить ответ в WhatsApp-приёмной.

Этот сезон может оказаться сложным из-за того, что коронавирус и грипп могут распространяться одновременно. Поэтому защита своего здоровья – на первом месте.