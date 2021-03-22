В Мурманскую область поступят дополнительные средства на бесплатные лекарства для больных коронавирусом

75 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+39), Североморске (+5) и Кандалакшском районе (+5).

Региональный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что в область поступят дополнительные средства на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. На эти цели Мурманской области из федерального бюджета выделено почти 12 миллионов рублей.