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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.03.21 19:30

В Мурманскую область поступят дополнительные средства на бесплатные лекарства для больных коронавирусом

75 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+39), Североморске (+5) и Кандалакшском районе (+5).

Региональный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что в область поступят дополнительные средства на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. На эти цели Мурманской области из федерального бюджета выделено почти 12 миллионов рублей.

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