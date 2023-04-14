В Мурманскую область прибыл депутат Государственной Думы Николай Арефьев

С рабочим визитом он посетил региональных парламентариев и рыбный порт.

Первым делом, прибыв в Мурманск, депутат Государственной Думы и коммунист Николай Арефьев отправился на встречу с депутатами областного парламента, а точнее, с его председателем Сергеем Дубовым. Работая в комитете по экономической политике столичного депутата, в первую очередь, волновал вопрос экономического развития нашего региона.

Николай Арефьев, депутат Государственной Думы РФ, член фракции КПРФ: «Мы во фракции поделили регионы, с которыми будем знакомиться. Как идёт импортозамещение, строятся ли предприятия, есть ли технопарки. По какому пути идёт область. В том числе и Мурманский край - довольно богатый. Поэтому развивать его целесообразно».

По словам депутата Госдумы Арефьева, первым делом стоит решение кадровых проблем.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Сегодня мы поднимали вопрос, чтобы завершить МТУ, уникальные возможности города порта Мурманска, как центра нашего Севморпути, откуда начинается. Это крайне важно».

После часового обсуждения вопросов с региональными депутатами парламентарий отправился в Мурманский морской рыбный порт. Там состоялась экскурсия по территории и встреча с руководством предприятия. Николаю Арефьеву рассказали о выросших за последний год объёмах работы, модернизации оборудования и закупке новой техники. И конечно, о трудностях, которые сейчас переживает организация.

Эдуард Малашенков, генеральный директор Мурманского морского рыбного порта: «Мы готовы дальше развиваться, увеличивать грузооборот. Но нам реально мешает один вопрос. Мы - порт, но мы не владеем причалами. Причалы не наши».

Проблема в том, что причалы порта находится во владении Нацрыбресурса – подведомственного Росрыболовству учреждения.

Анастасия Креславская, финансовый директор Мурманского морского рыбного порта: «ФГУП собирает оплату в счёт аренды с арендаторов, но нам их в аренду не сдали. Сказали, что здесь в Мурманске будут пилотный проект отрабатывать и эксплуатировать самостоятельно причалы. Что они делают? Выставляют счета за стоянку рыбакам, а мы на этих причалах переваливаем рыбопродукцию. И заказываем краны, ремонтируем пути, техника ездит. Но за семь лет нахождения во ФГУП «Нацрыбресурсы» не было забито ни одного гвоздя туда».

Российский политик внимательно выслушал руководство порта. И отметил, что тому виной стала приватизация 90-х годов, когда объекты искусственно разрывать на части, чтобы платить меньше налогов.

Николай Арефьев, депутат Государственной Думы РФ, член фракции КПРФ? «Почти на каждом предприятии в каждом регионе случается такое, что на одном и том же предприятии множество хозяев. Как этот вопрос решить? Должна быть государственная политика, чтобы произвести укрупнение предприятия, чтобы они давали максимальную эффективность вместо того, чтобы приносить маленькую прибыль отдельным хозяевам».

Геннадий Степахно, член фракции КПРФ в Мурманской областной Думе: «Я бы посоветовал без всяких теней разобраться с собственностью. Прежде всего, с землей, которая должна принадлежать единому собственнику. Если это будет государево предприятие, а к этому идёт, то нужно, чтобы причальная линия принадлежала рыбному порту, чтобы сама земля принадлежала рыбному порту. И вся инфраструктура тоже принадлежала бы рыбному порту».

Также депутат Николай Арефьев провёл в Мурманске встречу с активом общественной организации «Дети войны».