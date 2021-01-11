В Мурманскую область прибыл литературный десант

Члены Союза писателей России несколько дней пробудут в нашем регионе и проведут ряд важных встреч.

Члены Союза писателей России и раньше посещали Мурманскую область, но визит таким большим составом - первый. И только приземлившись на Кольской земле, они сразу отправились возложить цветы к могиле заполярного поэта и писателя Николая Колычева.

Вера Колычева, вдова писателя Николая Колычева: «Очень приятно, что после смерти Николая многие люди, которые были с ним знакомы, благодаря каким-то событиям, связанным с именем Николая Владимировича, начинают приезжать в Мурманск, чтобы увидеть землю, о которой он писал, которую, он в стихах и прозе показывал миру».

Одной из целей визита литературного десанта стала презентация проекта «Нюфоцей Бэч». Мультфильм создан по сказке Николая Колычева.

Александр Хмель, организатор: «Это проект основан на тех книгах, на тех мыслях, которые Николай Колычев в последние годы своей жизни вынашивал. О нашей сущности, внутренней потребности и духовности».

Презентация проекта состоится уже 13 января. Это большая работа, которую проделали для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в творение заполярного писателя.

Николай Иванов, председатель Союза писателей России: «Это детский фильм. Мы сейчас говорим о детской литературе, о приходе детского литературного героя в Арктику. Конечно же, это всего лишь маленький штрих, Арктика огромна и требует огромных масштабных проектов, в том числе литературных. И наш приезд – это начало большой работы».

Литературный десант пробудет в Мурманской области несколько дней. Здесь они проведут встречи с читателями, а также обсудят учреждение арктической литературной премии.