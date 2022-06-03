В Мурманскую область прибыл председатель Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов

Вместе со своей делегацией он осмотрел ключевые проекты в нашем городе-герое. Начался рабочий визит Игоря Шувалова и большой делегации с экскурсии по Мурманску. Несмотря на дождливую погоду, столичные гости вместе с губернатором Андреем Чибисом прогулялись по улицам города, познакомились с его историей.

Вместе со своей делегацией он осмотрел ключевые проекты в нашем городе-герое.

Начался рабочий визит Игоря Шувалова и большой делегации с экскурсии по Мурманску. Несмотря на дождливую погоду, столичные гости вместе с губернатором Андреем Чибисом прогулялись по улицам города, познакомились с его историей.

«Мы с вами проходим мимо памятника Николаю Чудотворцу. Это довольно интересная городская история. Установлен он по инициативе Фёдора Конюхова, которого можно считать большим другом Мурманской области».

После экскурсии гостей ожидала насыщенная программа. Они ознакомились с ключевыми проектами, которые уже реализуются в нашем регионе и будут запускаться в скором будущем.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «За последние три года рост экономики составил 16%, инвестиций 30%, промышленного производства более 17%. Это всё влияет на жизнь в нашем регионе, на качество жизни и, в первую очередь, на доходы людей, которые живут в Мурманской области».

В рамках рабочей встречи было заключено соглашение с Национальным центром развития государственно-частного партнёрства. В документе закрепили принципы клиентоцентричности в инфраструктурных проектах.