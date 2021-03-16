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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.03.21 19:30

В Мурманскую область прибыл заместитель министра обороны

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и Андрей Картаполов провели совещание, на котором обсудили взаимодействие региона с военным ведомством.

Губернатор поблагодарил военных за поддержку региона в различных ситуациях. В том числе, за помощь в борьбе с пандемией коронавируса и в постройке железнодорожной линии в обход рухнувшего в прошлом году моста через реку Кола.

Андрей Чибис отметил помощь министерства в патриотическом воспитании молодёжи и высоко оценил взаимодействие с командованием Северного флота в вопросах реновации ЗАТО и гарнизонов.

Андрей Картаполов, заместитель министра обороны РФ: «Вы хорошо знаете, что мы в период пандемии за 9 месяцев в 23 субъектах построили 30 многопрофильных медицинских центров общей площадью больше 2000 квадратных метров. За это время оказали помощь 13 тысячам гражданских пациентов по всей территории. Мы это делали, мы это будем делать, потому что мы - армия страны и армия народа».

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