В Мурманскую область прибыла делегация школьников из Луганска

Все они - активисты общественного молодёжного объединения «Движение Первых».

Одним из первых культурных объектов Мурманска, который посетили юные гости, стал областной краеведческий музей.

Главная цель визита - развитие сотрудничества и дружеских связей между школами посёлка Высокий и Луганской Народной Республики.

Для юных активистов подготовлена насыщенная программа, рассказывающая о культуре, истории и природе Заполярья. Ребята познакомятся не только с Мурманском, но и с другими уголками нашей области.

Никита Тихомиров, председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области: «Ребята посетят ледокол «Ленин», саамскую деревню».

До экскурсии по краеведческому музею активисты смогли погрузиться в деятельность образовательных организаций Мурманска и ближе познакомиться с проектом «Арктическая школа».

«Движение Первых» направлено на объединение детских и молодёжных клубов, а также создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации его участников. Некоторые из них вдохновились активной позицией своих преподавателей и решили следовать их примеру.

Алсу Сахабутдинова, участник «Движения Первых» Луганской Народной Республики: «Ребята в нашей школе очень активные».

За пять дней пребывания на Кольской земле ребята увидят основные знаковые места областного центра и смогут ближе познакомиться с единомышленниками, которые развивают «Движение Первых» на севере.