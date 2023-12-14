В Мурманскую область привезли книги из специальной библиотеки для слепых из Липецка

Мурманчане же отправили коллегам из Липецка не только книги со шрифтом Брайля, но и рельефно-графичные пособия, «Говорящие» книги, тактильные модели памятников, открытки, поморские козули и даже саамские обереги.

Жители Кольского Заполярья с особенностями зрения целый месяц могут наслаждаться чтением об этом регионе.

В Мурманске открыли выставку книг из Липецкой областной специальной библиотеки для слепых. В северный регион их привезли в рамках межрегионального проекта «В краю моём история России».

Наталья Киреева, директор Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих: «В эти дни в Липецке откроется выставка наших книг - из Мурманской области, которые мы тоже направили нашим коллегам. У нас такой книгообмен происходит. И надеемся, что жители Липецка также познакомятся с историей и культурой, традициями нашего края».

В течение месяца мурманчане могут познакомиться с книгами особенного формата и узнать об истории и символах Липецкой области, памятных местах и людях, связанных с этим регионом.

Наталья Киреева, директор Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих: «Книги эти можно будет взять с собой, что-то здесь почитать, что-то с собой взять. Они разных форматов, некоторые уже читают и по Брайлю, чем знаменита липецкая земля».

Алексей Колозов, постоянный посетитель областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих, которая стала площадкой для выставки, не мог пропустить и это важное событие.

Алексей Колозов, посетитель выставки: «Я предпочитаю больше аудиокниги. Разные жанры нравятся, главное, чтобы было интересно написано».

Мурманчане же отправили коллегам из Липецка не только книги со шрифтом Брайля, но и рельефно-графичные пособия, «Говорящие» книги, тактильные модели памятников, открытки, поморские козули и даже саамские обереги.