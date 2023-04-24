В Мурманскую область привезли копию Знамени Победы

Первыми её увидели жители Кандалакши.

С утра в центре города провели памятный митинг с развертыванием Знамени.

Проект «Наша Великая Родина» существует уже 10 лет. В рамках него копию Знамени Победы привозят в города-герои, города воинской славы и города, награждённые орденом Отечественной войны 1 степени.

В их числе и Кандалакша, где ранним утром состоялся памятный митинг с развертыванием копии Знамени размером в 200 квадратных метров.

Артур Попов, руководитель фракции КПРФ в Мурманской областной Думе: «Огромное красное знамя, к которому прикасаются тысячи рук. И это символично, когда мы в одном огромном Знамени Победы обретаем символ, объединяющий нас всех».

Дух единства чувствует каждый участник акции, а вместе с тем и силу нашей большой страны. В этом году к проекту присоединятся 110 городов. Старт был дан 17 марта в Мелитополе.

Геннадий Сивак, координатор проекта «Наша Великая Родина»: «Это освобожденные территории. Экипажи состоят в основном из молодёжи освобожденных территорий. Есть представители ДНР, ЛНР. Основной костяк – Запорожская область. Но есть представители Херсона и Крыма».

В Мурманской области участниками акции стали три города. Первой эстафету приняла Кандалакша, где после развертывания копии Знамени Победы состоялась встреча с молодёжью – участниками патриотических движений. Следующим пунктом на карте станет Мурманск, а после Полярный. Завершится всероссийский проект 9 мая в Москве.