Наш регион преодолел отметку в 49 тысяч заболевших коронавирусом. Столько северян зафиксировано с начала тестирования на коронавирус в Заполярье. 72 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 4 человека умерли от осложнений, вызванных инфекцией. Больше всего заболевших в Мурманске (+35), Североморске (+9) и Мончегорске (+8).

В Мурманскую область продолжает поступать вакцина «Спутник V». В регион привезли 3800 доз, в ближайшие дни поставят ещё более 2,5 тысячи. Вакцина распределяется между прививочными пунктами.

Жители региона продолжают активно записываться на прививку, отмечают в областном оперштабе по борьбе с COVID-19. В первую очередь на вакцинацию приглашают граждан, которые прививочным календарем Минздрава России отнесены к первому уровню приоритета.

В связи с активным участием граждан в кампании и особенностью поставок малыми партиями, срок ожидания может быть несколько увеличен. Оперативный штаб просит жителей региона проявить терпение. Массовая вакцинация продолжается.