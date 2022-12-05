День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.12.22 19:30
В Мурманскую область с рабочим визитом прибыл глава МЧС России Александр Куренков
Руководитель экстренного ведомства осмотрел ключевые объекты по обеспечению безопасности на территории нашего региона, прежде всего, Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России, на базе которого состоялось и награждение волонтёров, участников добровольческих организаций, оказывающих всестороннюю помощь жителям Заполярья.
Одна из точек поездки – предприятие «Атомфлот». Безопасность, набирающего обороты освоения Северного морского пути, – стратегическая задача для многих предприятий и министерств.
К нам в регион Александр Куренков прилетел из Нижневартовска, где из-за взрыва газового баллона частично обрушился жилой дом.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Циан и hh.ru провели совместное исследование, выяснив, как изменится ипотечный платёж и нагрузка на семейный бюджет в случае отмены льготной ипотеки в 2023 году.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
-Скоро в эфире23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Дед». Художественный фильм (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Пенсия мечты россиянина выше средней реальной пенсии по стране в 2,5 раза-PRO Валюту (16+)Курсы евро вырос на 53 копейки, доллар укрепился на 41 копейку-PRO Энергетику (18+)Проект строительства малой ГЭС получил положительное заключение государственной экспертизы-PRO ЖКХ (18+)Парит, но не птица: после вмешательства активистов ОНФ в Росляково отремонтировали трубу с поврежденной теплоизоляцией-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса мобилизованных и участников СВО освободят от уплаты транспортного налога