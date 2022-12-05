В Мурманскую область с рабочим визитом прибыл глава МЧС России Александр Куренков

Руководитель экстренного ведомства осмотрел ключевые объекты по обеспечению безопасности на территории нашего региона, прежде всего, Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России, на базе которого состоялось и награждение волонтёров, участников добровольческих организаций, оказывающих всестороннюю помощь жителям Заполярья.