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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.11.21 19:30

В Мурманскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Турчак

Целью его визита - осмотр двух образовательных учреждений в Североморске и спорткомплекса в Коле.

Появление бассейна в Коле местные жители ждали давно. Его строительство стало возможным благодаря партийному проекту «Детский спорт» и поддержке первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака, а также губернатора Андрея Чибиса.

Новый городской физкультурно-оздоровительный комплекс современный и комфортный. Здесь ежедневно тренируются около 300 юных жителей Колы. Также бассейн могут посещать и взрослые жители города. Для них предусмотрены отдельные часы.

Александр Лихолат, глава администрации Кольского района: «Бассейн несёт и социальную направленность. Сегодня все дети Кольского района и организованные группы ДЮСШ посещают бассейн бесплатно. Советом депутатов Кольского района изыскали возможность финансировать это направление. Сегодня посещают бесплатно дети войны и ветераны».

После Колы Андрей Турчак и Андрей Чибис отправились в столицу Северного флота – Североморск. Там они осмотрели 12-ю школу, которая в этом году празднует 50-летний юбилей. Годы берут своё. И, несмотря на старания сотрудников образовательного учреждения, здание нуждается в капитальном ремонте.

Андрей Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ: «Надо сначала сделать кровлю и фасад. Потом с учётом того, что вас много – 1050 ребят учатся в этой школе. Чтобы внутри начать ремонт, её нужно освободить. А куда вас деть? На каникулы? Это будут очень долгие каникулы. Поэтому поэтапно будем ремонтировать».

Финальной точкой осмотра в Североморске стал новый лицей №1. Впервые за 30 лет в Мурманской области было построено такое образовательное учреждение. Это настоящее событие для северян. Здание лицея отвечает всем современным требованиям. Здесь сформировано 54 класса, есть восемь профильных 10-х классов. Общая численность обучающихся 1442 человека.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Давайте честно, эта стройка далась непросто. Пришлось переделывать проект на ходу, под наши северные условия. Новые виды работ, скала, были сдвиги по срокам. Но сегодня мы видим готовый объект. В ближайшее время завершаться все процедуры. К сожалению, не получится со второй четверти, но после Нового года детишки сюда должны пойти в школу».

Подытожив итоги рабочего визита, Андрей Турчак отметил, что все школы, строящиеся или ремонтируемые, должны быть в прекрасном состоянии. Они не должны отличаться друг от друга по качеству и безопасности. Это и есть цель двух больших федеральных проектов, которые сейчас реализуют в стране параллельно.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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