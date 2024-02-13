В Мурманскую область в рамках проекта «Радиовояж» приехали руководители и владельцы радиостанций из 15 регионов страны

Уже пять лет в России существует сообщество «Радиовояж». В среднем раз в полгода топ-менеджеры радиостанций собираются в разных частях страны, чтобы вместе обсудить стратегию FM-индустрии и поделится успешным опытом. В этом году «Радиовояж» принимает Мурманск.

Уже пять лет в России существует сообщество «Радиовояж». В среднем раз в полгода топ-менеджеры радиостанций собираются в разных частях страны, чтобы вместе обсудить стратегию FM-индустрии и поделится успешным опытом. В этом году «Радиовояж» принимает Мурманск.

Андрей Чупров, директор сети радиостанций в Сыктывкаре: «Мы собираемся руководителями радиостанций и обмениваемся личными ситуациями, личным опытом. И мы, условно говоря, приехали с двумя своими ситуациями, а уехали с 32. Это очень полезно, потому что порой даже лучше услышать не положительный опыт, почему получилось, а может даже отрицательный. Чтобы понимать, что в ту степь двигаться не надо».

Технологии и потребности слушателей бросают отрасли вызов, радио уже не один десяток лет пророчат скорое забвение, а оно всё ещё живо и популярно. Люди в машинах или на работе продолжают слушать музыку и актуальные новости в FM-диапазоне, не отвлекаясь от дел.

Организацию встречи доверили компании «Регион Медиа», как крупнейшему радиохолдингу Заполярья.

Мария Максимова, организатор проекта «Радиовояж» в Мурманске: «Для нас очень важно, что мы можем свериться с регионами. Очень хочется понимать, что мы все на одной волне, как бы радийно и клишированно это не звучало. Вообще хорошо бы, чтобы медийщики стали архитекторами всего медиаполя, чтобы медиа определяли повестку и то, как мы должны синхронизироваться и работать над повесткой».

Среди участников конференции – спикеры и почётные гости индустрии. Сегодня Николай Крупатин – креативный продюсер «Мастерской новых медиа», главного образовательного проекта в стране для медийщиков. В прошлом – основатель радио «Матрёшка», главный русский голос в Великобритании, композитор и сооснователь музыкальной группы «Пропаганда».

Николай Крупатин, креативный продюсер «Мастерской новых медиа»: «Вот сейчас, по моим ощущениям, начинается некий ренессанс. Потому что колоссальная потребность в людях, говорящих у аудитории. Человеку очень важно услать кого-то, кто способен сказать».

Андрей Чупров, директор сети радиостанций в Сыктывкаре: «Радио будет всегда, поэтому оно идёт, развивается, уходит в интернет-вещание вслед за запросами радиослушателей».

Обмен опытом - важная составляющая встречи. Ведь, несмотря на жизнь в разных регионах и их специфику есть важный и объединяющий всех фактор – желание людей получать качественный и актуальный продукт. А ещё более важный – дарить людям настоящие позитивные эмоции.

Олег Махалов, член Российской академии радио: «Мы заряжаем других профессионалов радио уверенностью. Если ты делаешь своё дело, то у тебя всё получится, даже если ты работаешь в очень узкой нише».

Участники проекта также отметили, что в Мурманске очень высокий уровень радиостанций и остались довольны качеством организации мероприятия.

В следующий раз «Радиовояж» соберётся не раньше, чем через полгода и уже в другом регионе.