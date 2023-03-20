В Мурманскую область впервые прибыл руководитель российской гостиничной ассоциации

Поводом для этого стала большая встреча с местными отельерами на тему развития бизнеса за Полярным кругом.

Поток туристов в Мурманскую область ежегодно растёт. И если раньше в основном это были иностранные гости, то сейчас всё чаще Заполярье посещают россияне. А ещё к нам вновь начали приезжать жители азиатских стран. Глядя на набирающую обороты популярность туризма на севере, необходимо налаживать сервис, в первую очередь гостиничный.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Сейчас заходят профессионалы. Сейчас наш бизнес становится профессиональным. Они выезжают на профильные выставки, делятся и ищут положительный опыт. Поэтому я вижу не только большой интерес, но и новые проекты, которые сейчас появляются в регионе. И в прошлом году почти на 300 млн рублей мы провели конкурсы и поддержали региональный бизнес, на развитие, в том числе и отельного бизнеса. В этом году мы видим, как появляются новые объекты нового уровня».

Конкуренция растёт, как и уровень обслуживания. Наши отельеры заинтересованы в развитии, поэтому и пришли на встречу с президентом российской гостиничной ассоциации.

Андрей Милохин, генеральный директор отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори»: «Век живи, век учись. Поэтому в любом случае какие-то новые тенденции, о которых нам расскажут – это всегда будет интересно. Тема, которая интересует меня, связана с миграционным учётом. Это всегда что-то меняется, изменяется, какие-то нюансы. Разные трактовки разных статей, разных пунктов могут привести к тому, что гостиница может получить большие штрафы. И у нас примеры в Мурманской области были, когда миллионные штрафы налагались».

Президент российской гостиничной ассоциации впервые посетил Заполярье. Вместе с делегацией ему предстоит непростая работа: помочь региональным отельерам вести правильный современный и конкурентоспособный бизнес.

Геннадий Ламшин, президент российской гостиничной ассоциации: «Мы будем говорить здесь и о негостиничных средствах размещения: глемпинги, кемпинги и прочее. Какие проблемы у них есть и правовую сторону. Это будем освещать. У нас в программе много тем, которые чисто практически и всем отельерам, которые будут здесь в зале, я думаю, им будет интересно. Они будут наводить порядок понемножку».

Такие встречи помогают не просто наладить работу гостиничного бизнеса. В первую очередь данная сфера - это частичка впечатлений, которые туристы получают от посещения нашего края. И если они будут максимально положительным, то гости непременно вернутся снова.