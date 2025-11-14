В Мурманскую область зашёл циклон: в девяти муниципалитетах региона объявлен режим «Повышенная готовность»

В Мурманской области продолжает бушевать мощный снежный циклон, поэтому глава региона Андрей Чибис провёл совещание, во время которого заслушал доклады глав муниципалитетов о ходе устранения последствий непогоды.

Непогода бьет рекорды: только за прошлую ночь в Мурманске выпало 28% от месячной нормы осадков. А в Ковдоре – и вовсе 60%. Высота снежного покрова в регионе местами достигла 23 сантиметров. Из-за нулевой видимости и снежных заносов были перекрыты несколько участков трасс.

В столице Заполярья на расчистку улиц вышло 105 снегоуборочных машин. Тротуары, остановки и лестницы расчищают около 150 рабочих. Накануне из областного центра вывезли почти 500 кубометров снега, специалисты обработали дороги тоннами противогололедных материалов.

Из-за метели, во время которой порывы ветра достигали 29 м/с, образовавшейся гололедицы в девяти муниципалитетах региона был объявлен режим «Повышенная готовность».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы в понедельник на оперативном это обсуждали и просили всех быть внимательными. Сегодня все службы в повышенной готовности, утром был проведён штаб по безопасному электроснабжению».

Глава региона отметил, что ключевой задачей на данный момент является максимально эффективная уборка дорог и тротуаров. Вся имеющаяся техника должна быть задействована, а муниципалитеты обязаны взять на строгий контроль работу коммунальных и дорожных служб.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Все службы прошу работать максимально собрано, оперативно. Дорожникам вести чёткую работу, сотрудникам ГИБДД дополнительно мобилизоваться, чтобы разбор проблем максимально быстро осуществлялся».

Синоптики предупреждают, что подобные погодные условия сохранятся до конца недели, вплоть до воскресенья. И на это время спасатели настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от дальних поездок, быть крайне осторожными на улицах и избегать нахождения вблизи шатких конструкций и рекламных щитов.

Дина Рыгина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области: «Если в эти дни есть возможность не выходить из дома, то лучше этим воспользоваться. При этом надо проверить надёжность форточек и окон».

Власти региона держат ситуацию на строгом контроле. Основные усилия сейчас сосредоточены на расчистке дорог и обеспечении бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем. Жителям же советуют соблюдать все меры предосторожности.