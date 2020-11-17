В Мурманскую областную Думу внесен проект закона «Об областном бюджете»

Законопроект направлен на создание условий для устойчивого социально-экономического развития региона. Общий объм доходов на 2021 год составляет около 82 миллиардов рублей, расходов – 86 миллиардов.

Самая затратная сфера - образование. В будущем году на эти цели направят более 20 млрд.

В ближайшее время главный финансовый документ будет рассмотрен в Думе и на заседании правительства Мурманской области. Параметры проекта областного бюджета удовлетворяют требованиям, установленным Минфином России в части ограничения размера дефицита и сокращения долговых обязательств.