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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.23 19:30

В Мурманскую областную филармонию на ежегодный фестиваль «Мелодии Арктики» приехали «Солисты Москвы»

Камерный ансамбль выступит с неизменной классикой.

Чем южнее и теплее, тем ярче эмоции. Так известный дирижёр, заслуженный артист СССР Юрий Башмет отзывается о регионах, в которых ему приходилось давать концерты. Впрочем, северная публика, вероятно, просто не показывает эмоции, переживая всё внутри. 

Юрий Башмет, заслуженный артист СССР, руководитель камерного ансамбля «Солисты Москвы»: «Россия, давайте я грубо сравню…  Воспринимать музыку душой».

Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Башмета в Мурманск приехал с неизменной классикой. В программе выступления «Времена года» Вивальди, «Лебединое озеро» Чайковского, «Мимолетности» Прокофьева и «Дивертисменты» Моцарта.

Виктория Чачина, директор Мурманской областной филармонии: «Надо сказать, что это уже четвёртый приезд. Это те самые традиции, которые нам очень важно поддерживать. И нам радостно, что нас поддерживают в этом плане, что они развиваются дальше».

Выдающиеся музыканты камерного ансамбля приезжают не только с концертами. В Мурманской области второй год работает и образовательный центр имени Юрия Башмета, руководителя «Солистов Москвы». Например, недавно в Апатитах закончилась серия мастер-классов для юных пианистов, которые давала Ксения Башмет.

Виктория Чачина, директор Мурманской областной филармонии: «Для нас очень важно это».

Юрий Абрамович не скрывает, что ему нравится открывать новые для себя площадки. Бывал Башмет и в родном для Чайковского Воткинске. На центральной площади которого стоит Ильич, но не Пётр, а Владимир.

Юрий Башмет, руководитель камерного ансамбля «Солисты Москвы»: «Может быть, в какой-то момент поставят их рядом…  И оба будут стоять – Ильичи».

Впрочем, сейчас, чтобы насладиться хорошей музыкой не нужно ждать пока в город приедут виртуозы, или же бежать за билетами до столицы. С ковидных времен появились виртуальные концертные площадки.

Юрий Башмет, руководитель камерного ансамбля «Солисты Москвы»: «6:02 «Развитие технологий – это хорошо. Это всегда было. Не надо это отрицать, потому что и инструменты музыкальные развивались в истории».

Музыкант, конечно, за, но, тем не мнее, подчеркивает, то технологии пока не способны полностью заменить живое выступление.

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