В «Мурманскводоканале» начинается модернизация

Предприятие планирует перейти на автоматический контроль воды с момента её забора и до подачи во внутренние сети домов и учреждений. В офисе компании прошло совещание, на котором обсудили готовность предприятия к установке необходимых приборов.

Контроль качества подаваемой потребителю воды - одна из основных задач ресурсоснабжающей организации. Современные системы позволяют оценивать состав жидкости без участия человека. То есть, не нужно вручную брать ежечасовые пробы, проверять их при помощи реактивов и опасаться, что на одном из этапов проверки сработает пресловутый человеческий фактор и лаборант не заметит загрязнения. Вскоре такое автоматизированное оборудование появится и у «Мурманскводоканала».

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Речь идёт об установке системы контроля качества воды. Эта система фактически является компьютером, который определяет несколько параметров, которые нам нужны для подачи воды в город. То есть, данное оборудование решает несколько задач. Оно решает и задачи технологического контроля, когда у нас сменный инженер на водозаборе видит, что происходит, какая вода вышла после контактных осветлителей, какая вода вышла после хлорирования, какая вода, какого качества вышла после обработки коагулянтом».

Система датчиков, соединённая с аналитическими блоками, без вмешательства человека будет в автоматическом режиме отслеживать путь воды с момента её забора в водоёме до подачи в муниципальный водопровод. Данные о составе жидкости будут отображаться на рабочих компьютерах ответственных за качество инженеров.

Максим Широков, заместитель главного инженера, начальник ПТО ГОУП «Мурманскводоканал»: «Система построена таким образом, что все показатели будет видеть у нас определённый круг лиц, начиная от сменного инженера на самих очистных сооружениях, заканчивая главным инженером и директором в режиме онлайн. И мы можем видеть сбои на каждом этапе водоподготовки. Будь то контактный осветлитель, который вышел из строя, мы сразу увидим построенный график, что вода начинает ухудшаться, мы можем быстро реагировать на это. Либо добавлять хлор, добавлять коагулянт, либо наоборот, уменьшать хлорирование, уменьшать коагулирование».

Система контроля качества воды по плану заработает уже в апреле этого года. И это - только первый этап, начала большой модернизации оборудования. В будущем «Мурманскводоканал» планирует автоматизировать и остальные процессы, идущие на очистных сооружениях, максимально улучшив качество подаваемой потребителю жидкости.

Но качество зависит не только от одного предприятия, пусть и прилагающего максимум усилий. Если те же управляющие компании не заменят трубы, подводящие к дому воду, её цвет и запах может разительно изменяться. И вызывать у жителей массу вопросов.