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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.06.24 19:30

В Мурмашах и Коле будет работать «Нордическая выставка»

На этой неделе «Нордическая выставка» пройдёт сразу в двух городах области: в Мурмашах - с 20 по 21 июня, в Коле - с 22 по 23 июня. Из-за большого спроса у покупателей на эту неделю завезён новый ассортимент и размерные ряды популярных моделей из закрывшихся магазинов норвежских и европейских брендов.

В связи со сложившейся ситуацией наш рынок покинули крупнейшие сети норвежских магазинов верхней одежды. Остро встал вопрос о том, что же делать владельцам бизнеса с товарным остатком, поэтому и был создан проект «Нордическая выставка» от нашей российской компании «Орсо Групп», которая выкупает и реализует такие вещи по выгодным для посетителей экспозиций ценам.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением многих в том, что, по их мнению, мы приезжаем с выставкой-распродажей уже не первый год. Но это не значит, что мы не можем распродать этот товарный остаток. Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, мы выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия». Сейчас мы распродаём товарный остаток с магазина «Норвэй», а также маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Одни из новых моделей - это пуховки фирмы «Бьёрн Ларсен». Они чем интересны? Они очень лёгкие, занимают мало места. И к ним прилагается специальный мешочек, чтобы их удобно было либо перевозить, либо хранить. Часто приходили и до сих пор приходят люди, спрашивая куртки на лето. И это оптимальный вариант, который рассчитан на холодное или пасмурное лето».

Елена, покупатель: «Вот, забежала, посмотрела, мне очень понравилось европейское качество. Это хороший бренд. Цветовое решение нашла – светленькое. Мне очень нравится, я очень довольна этой покупкой».

Нордическая верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурмашах с 20 по 21 июня включительно по адресу: ул. Советская, 11 - с 10 до 20 часов; в Коле с 22 по 23 июня включительно и так же с 10 до 20 часов по адресу: Советский проспект, 26 (вход рядом с аптекой «Апрель». Ориентир - воздушные шары.

 

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