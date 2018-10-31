В Мурмашах прошли учения по эвакуации людей железнодорожным транспортом из зоны ЧС

В поселке Мурмаши прошли учения по эвакуации людей из зоны чрезвычайной ситуации. Условная транспортировка осуществлялась с помощью железнодорожного транспорта. Наша съемочная группа побывала на месте событий.

В случае чрезвычайной ситуации в регионе, основным способом эвакуации людей станет железнодорожный транспорт, главная артерия соединяющая Мурманск с центральной Россией. Из пассажирских и грузовых вагонов будут создавать эшелоны, которые позволят увести граждан из зоны бедствия. Для каждого населенного пункта, разработаны специальные маршруты, а ответственные за внештатные ситуации экстренные службы регулярно проводят учения, в этот раз в качестве пострадавших привлекли целую группу студентов.

Шероховатостей действительно быть не должно. Ведь перед практической частью, большой тренировочной операции в которой задействован настоящий железнодорожный состав, ее организаторы и участники потратили не один час на изучение теории и схем, по которым предстояло работать уже, как говорят - в поле, разыгрывая легенду чрезвычайного происшествия.

Созвучные слова «Эшелон» и «Эвакуация» в сознании большинства жителей области наверняка будут ассоциироваться с войной, самым страшным, что может представить себя миролюбивый человек. Но организаторы учений отмахиваются, мол, последний раз такие учения проводили еще в советские годы, и никакой конкретной причины для тренировки нет.

Организатором сбора выступило Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Мурманской области. Его специалисты, совместно с представителями РЖД, полиции, врачами скорой помощи и общественными помощниками, наглядно продемонстрировали правила установки экстренных пунктов посадки и высадки населения и навыки транспортировки малоподвижных групп граждан.