В Мурмашах с 20 по 21 июня, а в Коле с 22 по 23 июня будет работать «Нордическая выставка» верхней одежды

Компания «Орсо Групп» выставляет на продажу обновленные коллекции специально отобранных для заполярного климата, будут представлены модели из магазинов скандинавских брендов из Санкт-Петербурга.

Найти качественную зарубежную одежду в последнее время становится всё труднее. После ухода многих компаний из России ситуация обострилась - возможностей для товарооборота стало меньше. Петербургская «OrsoGroup» воспользовалась этой ситуацией, компания выкупает остатки у закрывшихся магазинов. Чтобы минимизировать потери, ушедшие бренды отдают его в 3-4 раза дешевле розничной стоимости. Тем самым «OrsoGroup» может сохранить конечную цену на фирменную одежду на низком уровне.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением многих россиян, которые считают, что мы приезжаем с выставкой-распродажей уже не первый год. Это не значит, что мы не можем распродать этот товарный остаток. Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, мы выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия», сейчас мы распродаем товарный остаток из магазина «Норвэй», а также с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь».

Виталий, менеджер «Нордической выставки»: «Представляю вашему вниманию кожаные модели от компании «Санши». Данные модели выполнены из натуральной телячьей кожи, обработанной полифит-маслами. Они идеально подходят на демисезон весна-осень, и на лето тоже. Из преимуществ данной модели: затяжной пояс на кунисках, его можно подтянуть. Цветовая палитра представлена в разных цветах».

Валентин, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

Нордическая верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурмашах с 20 по 21 июня включительно по адресу: ул. Советская, 11- с 10 до 20 часов; в Коле с 22 по 23 июня включительно и так же с 10 до 20 часов по адресу: Советский проспект, 26 (вход рядом с аптекой «Апрель». Ориентир - воздушные шары».

На правах рекламы.