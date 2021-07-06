В Мурмашах скоро откроется новый детский сад

Стройку посетили представители правительства Мурманской области.

Долгое время в Мурмашах были проблемы с детскими садами, но теперь ситуация изменится. Сейчас стройка идёт полным ходом, уже в октябре малыши и их родители смогут оценить и просторные комнаты, и зелёные клумбы, и удобное расположение самого садика.

Новый детский сад строится в Мурмашах на улице Причальная. Работы идут в рамках нацпроекта «Демография». Садик рассчитан на 75 малышей.

Само здание завершено более чем на 90%, строителям остаётся только внутренняя отделка, а также монтаж коммуникаций. Однако не обошлось и без трудностей – недавнее удорожание стройматериалов осложнило работу подрядчика, но по его утверждению, объект будет сдан в срок.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Сейчас риск данный по всей стране отмечается. Резкий рост стоимости строительных материалов приводит к тому, что порой, ну, подрядчик, естественно, не справляется теми финансами, под которыми он подписывался, заключая контракт».

В этом районе посёлка детский сад будет очень востребован, поскольку ранее родители были вынуждены возить детей в Тулому. Новое дошкольное учреждение станет филиалом туломского детского сада, часть групп и воспитателей из которого будут переведены в Мурмаши.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Этот детский сад действительно нужен. Уже сейчас он укомплектован и кадрами, и набрано уже 44 ребёнка, которые будут ходить в три группы. В этом детском саду предусмотрена и ясельная группа для детей от полугода, что востребовано как в Кольском районе, так и в регионе в целом».

В ближайшее время будет обустроена и наружная территория, для неё подготовят проект на конкурсной основе. За безопасность дошколят можно не переживать, ведь по периметру садика будут установлены камеры и современное освещение.