В музее истории полярных конвоев – новые хранители

Уже 14 лет в мурманской гимназии № 9 работает Музей истории полярных конвоев. Основали его 2 октября 2003 года. В 2004 году ему присвоили статус «Общественный музей города». Музей не только хранит историю обороны Заполярья и полярных конвоев, но и служит центром гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи.

Музей истории полярных конвоев появился в гимназии 9 в 2003 году. Недавно он отметил 14-летие. Начиналось с малого: под несколько десятков экспонатов выделили обычный школьный класс. Затем помещение переоборудовали, а счёт предметов, хранящихся в музее, перевалил за 3 тысячи. 360 из них - подлинники. Экскурсии проводят учащиеся школы. Сегодня на торжественной церемонии штат экскурсоводов пополнился новыми гимназистами.

- Героизм и мужество, которые проявили горожане, именно горожане и защитники города, по защите Мурманска, порта, который работал, выполнял очень тяжёлую функцию снабжения армии, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Посещают музей и иностранные участники полярных конвоев. Такие встречи дают возможность детям не только узнавать об исторических вехах из первых уст, но и помогают закреплять навыки разговорного английского на практике.

Ежегодно в музее проводится 70-80 экскурсий для школьников, учителей, родителей и гостей города. На базе музея проводятся городские слёты активистов школьных музеев, конференции, фестивали, встречи и семинары по вопросам гражданско-патриотического воспитания.