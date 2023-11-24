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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.11.23 19:30

В Музее Мурманского морского торгового порта показали картины молодых художников, которые в сентябре принимали участие в промышленном пленэре

На выставке «Мурманский порт – глазами художников» представлены работы 21 студента. Всего в неё вошло 84 картины. Но это не всё, что Мурманский морской торговый порт связывает с искусством. В планах у предприятия издать набор открыток и тематический альбом на основе материалов с пленэров.

Виталий Бубенцов – заслуженный художник Российской Федерации и один из наставников студентов, которые посетили Мурманский морской торговый порт для пленэра: «Мы работаем за Полярным кругом, а это накладывает на нас совсем другой характер работы. Трудности. Мы работали три дня: солнце и снег, чего только не было. Но студенты уже привыкли к нашему северу и сделали интересные работы рабочие, которые сейчас будут дорабатывать, а некоторые работы ещё только делать и показывать на наших ближайших выставках».

Перед тем, как приступить к работе, юные художники посетили Мурманский морской торговый порт с экскурсией, чтобы выбрать наиболее выигрышные для творческого полёта места.

Андрей Колесников, начальник мастерских порта АО «ММТП»: «Они только в первый день пришли в порт. Целая группа. Мы их водили по причалу, в том числе и по местам нашей работы. В общем, впечатлений набрались огромное количество. Они должны были увидеть наш порт, выбрать то, чтобы воплотить увиденное в картину».

В условиях изменчивой северной погоды краски ведут себя иначе, чем в студии, но это, по словам участников проекта, делало процесс только более увлекательным.

Анна Колесникова, студентка МАУ, художница: «Это было настоящее приключение, на самом деле, для меня. Я уверена, что для многих, потому что у меня не было пленэра никогда настоящего, чтобы почувствовать себя художником настоящим, серьёзным. И у многих, кого я знаю, тоже не было, потому что так сложилось. И тут нас зовут, нам выдали эти этюдники, нас повозили по городу и в разную погоду, и в дождь, и всё остальное. В дождь на Абрам-Мысе был потрясающий вид, когда заливает глаза, но мы всё равно радовались, потому что красиво!».

Так описывает свои эмоции от первого пленэра за Полярным кругом художник Анна Колесникова. Благодаря наставникам и организаторам получилось создать выставку картин, написанных на промышленную тему.

Елена Феденева, старший преподаватель кафедры искусств и дизайна Института креативных индустрий и предпринимательства МАУ: «Нам был организован действительно полноценный трёхдневный пленэр. Пленэр – это живопись или рисование на улице, мы с натуры рисовали виды порта, суда, даже с причалов. Нам разрешили посетить причалы, посмотреть, как происходят трудовые будни, что происходит в порту».

Татьяна Белевских, директор Института креативных индустрий и предпринимательства Мурманского арктического университета: «Это очень важный вклад в их профессиональное развитие, это на самом деле очень важный вклад в формирование. Мы часто говорим о северной идентичности, а вот уметь организовать работу, уметь посмотреть по-другому на свой регион – это главная задача, которая стояла перед нами, как университета».

Но такой масштабный пленэр не состоялся, если бы не Мурманский морской торговый порт.

Андрей Черников, исполнительный директор Мурманского морского торгового порта: «Казалось бы, как можно поженить и совместить производство, тем более такое масштабное, с красотой, найти какой-то смысл и найти, с точки зрения восприятия человека, раскрыть какую-то духовность и красоту. На самом деле, мы сами не ожидали, что так получится. Но молодые художники своими глазами и своим видением показали немного картинку другую».

До этого работы художников-студентов арктического университета экспонировались в молодёжном пространстве «Контейнер Холл» Мурманска, где, к слову, впервые были представлены широкой аудитории. Теперь же картины выставили в музее торгового порта.

Елена Собашникова, директор Мурманского областного краеведческого музея: «Вроде бы живопись, графика и всё, что связано с изобразительным искусством, относится к специфике, допустим, художественного музея. Но так как эти работы краеведческой направленности и рассказывают о жизнедеятельности, одного из ведущих градообразующих предприятий региона, то как раз для краеведческого музея - в этом самая актуальность и востребованность».

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Как познакомить творческую молодёжь с морским торговым портом? Наверное, через такие проекты. А те студенты, те творцы молодые, которые через искусство передали своё знакомство, своё отношение, они дальше транслируют это вот на таких выставках».

На выставке «Мурманский порт – глазами художников» представлены работы 21 студента. Всего в неё вошло 84 картины. Но это не всё, что Мурманский морской торговый порт связывает с искусством. В планах у предприятия издать набор открыток и тематический альбом на основе материалов с пленэров.

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