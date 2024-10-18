В Музее Победы в Москве торжественно открыли выставку «Северная крепость», посвящённую 80-летию освобождения Заполярье

Более 100 артефактов из разных музеев Мурманской области расскажут гостям о подвиге жителей региона в годы войны.

Посетители увидят более 130 предметов из фондов Музея Победы, Российского государственного музея Арктики и Антарктики, Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО Александровск, Мурманского областного краеведческого музея.

Среди экспонатов – советское и немецкое вооружение, макеты военной техники, награды, военная форма сухопутных войск, авиации и Военно-морского флота, личные вещи и фотографии защитников Заполярья, предметы, найденные в ходе раскопок на местах боёв, и многое другое.

Экспозиция «Северная крепость» будет открыта до конца января в московском Музее Победы.