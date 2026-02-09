В музее Полярного в День российской науки для юных александровцев провели познавательные лекции, необычные мастер-классы и научные шоу

Добавляем в колбу магическое вещество – и… на волю вырывается джин! Никогда химия не была такой интересной, как на весёлом занятии сумасшедшего профессора.

Мурманское «Плюмбум Шоу» уже давно полюбилось полярнинцам. С помощью экспериментов, опытов, многие из которых просто и безопасно можно повторить даже дома, дети погружаются в мир науки.

Дмитрий Качалов, сумасшедший профессор научного шоу, г. Мурманск: «Многие дети, заинтересовываясь, расстраиваются, когда понимают, что это не так, как в научном шоу. Но тем не менее, кто-то выбирает научный путь. Шоу уже больше десяти лет, дети выросли, кто-то пошёл по научной стезе, а это здорово!».

В День российской науки в музее Полярного развернули сразу несколько разнообразных площадок, познакомил участников акции, например, с научными открытиями на Севере, флорой и фауной Кольского Заполярья, историй одной из старейших биостанций.

Олег Вербин, главный хранитель Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Знание местной истории воспитывает гражданина: гражданина, который любит свой край. Любовь начинается с того, как ты относишься к месту, в котором живёшь. Без знания местной истории этого не достичь. У музея важная миссия по изучению краеведения и его популяризации».

Многие из площадок являются постоянными экспозициями музея, а интерактивное оборудование позволяет любознательным детям и подросткам просто и интересно познавать мир и получать новые знания о родном крае.