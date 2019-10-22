В музее состоялась презентация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье»

В Мурманске продолжаются мероприятия, посвященные 75-летию Петсамо-Киркинесской операции. В этот раз в Мурманском областном краеведческом музее состоялась презентация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье».

Интерактивная программа «Великая Отечественная война в Заполярье» предназначена для школьников-старших классов. Она включает показ фильма, повествующего о героизме и мужестве солдат сражавшихся на Кольском севере. А также викторину, разработанную сотрудниками краеведческого музея.

Кроме того группа военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» подготовила для школьников увлекательную выставку. На экспозиции можно увидеть технику связи советских солдат, медицинское оборудование и боевое снаряжение. Причём все эти экспонаты раритетные.

«Нам очень приятно, что мы востребованы, что нас приглашают на такого рода перфомансы, которые позволяют детям, которые интересуются героическим прошлым своего Отечества, буквально прикоснуться к нему, подержать в руках макеты оружия, ознакомиться со специфическими техническими родами войск», - отметил Александр Чапенко, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Мурманской области, доцент кафедры истории и права МАГУ, кандидат исторических наук.

Также при создании учебной программы использовались уникальные фотографии и документы, рассказывающие о военных буднях Заполярья. Они собраны в фондах Мурманского областного краеведческого музея