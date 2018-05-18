В музее торгового порта открылась выставка, посвященная юбилею Мурманской области

К 80-летию Мурманской области Мурманский морской торговый порт и Областной краеведческий музей реализовали совместный художественно-просветительский проект «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее».

В музее истории Мурманского морского торгового порта представили уникальный экспонат - панораму Мурманска, выполненную художником и краеведом Евгением Федоровичем Бартольдом в 1933 году.

- Лично для меня, это очень эмоционально - представить, как вот здесь была жизнь до войны, как она была в течение войны, как была после войны, - говорит Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». - Наша задача, она в том, чтобы новое поколение не осталось в стороне от той истории, которая была. Историю нельзя переписывать, историю нельзя менять, она была, есть и будет, и наша задача её сохранять.

Интересно, что автор задумывал свое произведение в виде круговой панорамы длиной более 12 метров. Размеры картины настолько велики, что экспонировать оригинал оказалось невозможным, поэтому посетителям представлены восемь этюдов, а также уменьшенная копия в развернутом виде. Но даже фрагменты этой работы в полной мере передают самобытный взгляд художника на еще совсем юный Мурманск, дают почувствовать своеобразие и особый дух заполярного города-порта.

- Глядя вот на эти фотографии, испытываешь чувство гордости за своих предшественников и видно, что в эти тяжелые времена были поставлены непростые задачи, и эти задачи блестяще выполнялись, хочется соответствовать, - делится Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

Экспонат чудом уцелел в годы Великой Отечественной войны и поступил на хранение в краеведческий музей в 1946 году. Все эти годы картина ни разу не экспонировалась. Узнав об уникальном художественном произведении, на котором изображена прибрежная зона, работники Мурманского морского торгового порта сами предложили выставить панораму на всеобщее обозрение. Идеальным местом для этого стал музей, расположенный на площади у Морского вокзала.

- Совместный историко-краеведческий проект «Прогулка по Мурманску. Из прошлого в настоящее» является лишь частью большой программы культурных событий, посвященных празднованию 80-летия со дня образования Мурманской области, - говорит Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области. - Очень важно и значимо, что в целом в программе и в реализации этого проекта принимает участие оно из ведущих предприятий города Мурманска, торговый порт.

Портовики уже несколько лет реализуют проект по созданию интересного и привлекательного для жителей и гостей Мурманска туристического комплекса. Его элементами стали уютный сквер с оригинальными историческими панно, яркая иллюминация портовых кранов и конечно музей истории Мурманского морского торгового порта, открытый в год столетия предприятия и работающий абсолютно бесплатно. За это время экспозицию музея посмотрели тысячи мурманчан и гостей города.

Выставка «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее» - очередной шаг портовиков на пути к успешной интеграции инфраструктуры градообразующего предприятия в современную городскую среду и достойный подарок к 80-летию Мурманской области, юбилей жители региона отметят 28 мая 2018 года.