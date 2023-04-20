В музейно-выставочном центре МЧС состоялась презентация проекта «Искусство формы»

В музейно-выставочном центре МЧС в Мурманске состоялось открытие уникального для нашего региона проекта. Он состоит из 4-х мини-выставок, которые имеют географическую направленность.

На презентации были представлены два предмета, выполненные руками студентов МАГУ.

Татьяна Абрамова, руководитель Выставочного центра главного управления МЧС России по Мурманской области: «Один – это реконструкция туники пожарных Японии периода нового времени. Новое время – это с XVI века по Первую мировую войну ХХ столетия. Мы расписали в русском стиле современную бойцовку российских пожарных».

Эта выставка не состоялась бы без помощи ветерана пожарной охраны Александра Ростиславовича Захарова. Он передал в фонд музейно-выставочного центра редкие открытки из Японии и Китая, которые и стали основой для творческих работ воспитанников вуза.

Арина Полтавец, студентка МАГУ: «Это очень интересный опыт, потому что ты работаешь с разных аспектов и с разных сфер».

Кроме открыток в своих трудах студенты опирались и на книги, содержащие информацию о народной одежде разных регионов.

Дарья Сергеева, студентка МАГУ: «Мне, например, понравился убор северного региона – Архангельской области. Вдохновляясь пермагородским и мезинскими видами росписи, я сделала свои эскизы».

Проект «Искусство формы» представляет мировую историю пожарной охраны через творческую деятельность художников прошлого и дизайнеров современности. Получившиеся «кастомизированные» кимоно станут частью фонда музейно-выставочного центра МЧС в Мурманске.