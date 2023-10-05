В Музейно-выставочном центре МЧС в Мурманске завершилась реэкспозиця

Выставка, посвящённая истории пожарной охраны в нашем регионе, претерпела изменения, но сохранила дух эпохи и стала ещё более информативной.

Татьяна Абрамова, руководитель музейно-выставочного центра Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Наша задача заключалась в том, чтобы сохранить дух того времени, советского времени, чтобы зал не стал новым. Чтобы вы зашли и окунулись в прошлое, при этом информация в этом зале была бы уже новой».

Для того, чтобы дополнить недостающую некогда информацию и создать целостную картину тех времен, на постоянной основе велась трудоёмкая архивная работа.

Татьяна Абрамова, руководитель музейно-выставочного центра Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Вот эта огромнейшая работала позволила нам сделать стенд, который сейчас на выставке. На нём впервые представлены люди с их реальными фамилиями, лицами, двое из которых были расстреляны в 30-е годы прошлого века. До этого информации о них была закрытой. Нам помогла Федеральная служба безопасности нашей страны, чтобы поднять закрытые архивы».

Также стала доступна информация о морском колоколе парусного судна «Андромеда», о котором мало что было известно. И это не все преобразования музея.

Пожарно-технической выставке в этом году исполнилось 40 лет, последние годы здесь активно шли обновления, ремонт, замена некоторых позиций и даже открытие новой экспозиционной площадки.

Татьяна Абрамова, руководитель музейно-выставочного центра Главного управления МЧС России по Мурманской области: «В этом году в рамках нашего юбилея – 40-летия пожарно-технической выставки наши давние партнёры-друзья из Всероссийского добровольного пожарного общества помогли нам с материалами. Конечно, основной ремонт мы делали сами. Так исторически сложилось, что наше музейное образование со времен его создания являлось общественным музеем на общественных началах»

Посещение музея будет интересно не только сотрудникам ведомства, но и всем мурманчанам и гостям региона.

Александр Шильников, и.о заместителя начальника главного управления по гражданской обороне и защите населения Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Это не передать словами, но эмоции, которые восполняют людей, которые сюда приходят, они понимают, как было тяжело тем, кто был раньше в пожарной охране. Раньше цистерны возили на лошадях, самостоятельно - на санях. Теперь это мощные машины, автомобильные цистерны».

Обновлённая выставка стала настоящей машиной времени, переносящей нас в прошлое.