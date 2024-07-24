В начале этой недели в столице Заполярья два дня подряд был побит температурный рекорд

+29 градусов - для мурманчан погода аномально жаркая, но по словам экспертов, такие температуры не редкость для Кольского Заполярья. Несмотря на то, что в Мурманской области побили суточный температурный рекорд, такое лето на полуострове уже было.

Елена Сиеккинен, начальник Мурманского гидрометцентра: «Июль текущего года он у нас по характеристикам и по предварительным прогнозам приближается к июлю 2018 года. Июль 2018 года был, наверное, самым тёплым на территории Кольского полуострова уже в текущем веке. Самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений остается 1960 год. Июль я имею в виду, не весь год в целом».

В 1960 году воздух в Мурманске летом прогрелся до 32 градусов, что составило существенное отклонение от нормы, такую же температуру воздуха фиксировали и в 2018-ом. Это же лето по сравнению с ними можно назвать прохладным.

Елена Сиеккинен, начальник Мурманского гидрометцентра: «Абсолютный максимум температур, то есть самая максимальная температура воздуха, которая наблюдалась за всю историю инструментальных наблюдений на Кольском полуострове, нигде пока не обновлён. Обновляются только максимумы конкретных дней. И не только в Мурманске. В населённых пунктах по Северо-Западу, по крайней мере, там, где мы проводим наблюдение, тоже самое отмечается. И в Падуне были уже превышения конкретных суток максимальной температуры воздуха и в Ура-Губе было превышение. Пока у нас температура воздуха в области достигает опасных отметок. Это +30 градусов и выше».

Такую температуру определяет уже современное оборудование, но на всякий случай метеорологи держат в запасниках и сконструированное в прошлом веке. Впрочем, давать прогноз погоды можно и, не имея под рукой 10-ки своих станций. Один из таких синоптиков-любителей Виталий Макаров, которого в Мурманске знают по тематическому паблику в соцсети «ВКонтакте», а ещё и по точности, с которой Виталий составляет сводки.

Виталий Макаров, администратор группы «ВК» о погоде в Мурманской области: «Для прогнозов используется множество ресурсов прогностических моделей, все это анализируется, также используются данные с метеорологических зондов. Это такие большие шары, которые запускаются каждый день два раза в сутки в атмосферу. Они летят до высоты 20-30 километров и изучают, какая температура на каждой высоте, какое направление ветра на каждой высоте. Вчера, наверное, больше часа при составлении прогноза изучал данные с предыдущих лет, с метеорологических зондов, чтобы понять, до скольки может прогреться температура. До 29 или до 30 градусов».

Виталий уверен, что именно данные, полученные с зондов, помогают определить максимально точную температуру воздуха, особенно в такую жару.