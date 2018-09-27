В начале октября можно принять участи в тренировке Всероссийской переписи населения

Активная подготовка к Всероссийской переписи населения 2020 года ведётся уже сейчас. Теперь россияне смогут сами заполнить переписной лист на портале госуслуг. Апробацию принципиально новой для нашей страны технологии обсудили на совещании общественного совета в Мурманскстате.

В 2020 году состоится Всероссийская перепись населения, в ходе которой будет использован новый способ сбора сведений о гражданах. Теперь россиянам не придётся ждать, пока интервьюер придёт к ним домой, достаточно лишь в любое удобное время заполнить переписной лист в сети Интернет. Несмотря на то, что Мурманская область не вошла в число 10 пилотных регионов, в которых сейчас ведётся апробация новой технологии. Северяне всё равно с 1 по 10 октября смогут проверить, как работает система. «Любой гражданин сможет на портале госуслуг, если имеется подтвержденная запись о нём, пройти перепись самостоятельно. Вот это ключевой вопрос, это, можно сказать, такая всероссийская тренировка подготовки к переписи 2020 года», - сказал Вячеслав Морозов, руководитель Мурманскстата.

По словам специалистов, допустить ошибку в заполнении анкеты или вовсе не найти её - трудно. Удобный интерфейс и простой алгоритм работы будет понятен даже рядовому пользователю интернета. Ссылки-баннеры для автоматического перехода на электронный переписной лист будут размещены на портале госуслуг и на сайте правительства Мурманской области.

После прохождения опроса портал госуслуги пришлёт смс с благодарностью каждому, кто примет участие в пробной переписи населения.