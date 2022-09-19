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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.22 19:30

В начале октября в Долине Славы вновь пройдёт захоронение останков бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны

Это станет официальным завершением поискового сезона года. Но об итогах наши коллеги из ЗАТО Александровск поговорили с представителями движения уже сейчас.

Вот в такой карболитовой капсуле и обнаружилась короткая записка с именем Калинина Александра и датой рождения. Но для поисковиков эти сведения словно золотой слиток для кладоискателя, это найденная человеческая жизнь, которая, согласно архивам, оборвалась в самом начале войны.

Константин Добровольский, председатель Мурманского регионального отделения «Поискового движения России»: «Нашли документы, которые датированы 10 сентября. Ровно 81 год назад погиб воин».

1 сентября 1941 года Саша, молодой солдат из Ярославля, заброшенный вместе с тысячами своих товарищей в суровый неприветливый край, пишет свой жене письмо, в котором говорит о пронизывающем насквозь ветре, о сырой земле, в которой наверняка и останется навсегда. Он прощается с родными и просит главное – беречь детей. Захоронят останки Александра Калинина совсем скоро – в начале октября.

В этом году силами поисковых отрядов удалось отыскать 112 воинов, из них личности установили всего 5. Находят кости, принадлежащие солдатам части одежды, бытовую утварь в буквальном смысле под ногами, с годами, кажется, что таких находок меньше не становится.

Лучшая награда для поисковика - это, когда удаётся не только узнать личные данные бойца, но и найти его родственников, вернуть память о его подвиге потомкам. Такая работа безвозмездна, но неоценима для каждого из поколений. Владислав, ещё будучи подростком, в тайне от родителей на попутках добирался до Долины Славы, вместе с товарищами исследовал сопки, в надежде отыскать следы войны. Тогда ещё он не осознавал, насколько опасными могут быть находки, однако необычное хобби настолько затянуло, что и по сей день поисковик продолжает обходить болота и заглядывать под каждый камень, чтобы не осталось в земле ни одного не захороненного воина.

Владислав Богданов, поисковый отряд «Помни войну», г. Кола: «Не могу бросить, это уже у меня в крови».

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