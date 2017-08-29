В начале сентября на два дня потеплеет в домах мурманчан

Накануне 1 сентября отопление включат во всех школах и детских садах города-героя. А вот в квартирах мурманчан тепло появится только на 72 часа.

Так называемые пробные топки Мурманская ТЭЦ проведёт: с 4 по 6 сентября – на Восточной котельной; с 6 по 8 число – на Центральной и с 11 по 13 сентября – на Южной котельной.

Эти работы проводятся с целью проверки готовности тепловых сетей и внутридомовых систем к началу отопительного периода, который начнётся на следующий день, после того как температура воздуха не будет подниматься выше 8 градусов тепла в течение 5 дней.