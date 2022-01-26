В надежде только на чудо – семья северян уже много лет живёт в аварийном доме

О семье Хвостовых из Молочного, которые вынуждены выживать в аварийном доме, мы рассказывали практически год назад в эфире программы «Новости». Времени прошло уже много, но ситуация лучше не стала. При этом пришла ещё одна беда.

Семилетняя девочка Полина радостно встречает нас на пороге своей квартиры. Здесь уютно и тепло, чего не скажешь о подъезде дома и его внешнем виде в целом. На протяжении многих лет семья, состоящая из мамы, папы, двоих маленьких детей и кошки, пыталась выжить в аварийной, буквально разваливающейся по частям двухэтажке в посёлке Молочный. Стены здания трещат по швам, крыша протекает, а кирпичная кладка вываливается кусками. Но всё это померкло, по сравнению с горем, которое недавно пришлось пережить семье: два месяца назад скончалась мама, Анастасия Хвостова. Теперь сражаться за своих детей Евгений вынужден в одиночку.

Евгений Хвостов, житель аварийного дома: «Я один с двумя детьми. До этого мама была, а теперь нет. Тяжело мне приходится: надо постоянно отводить ребёнка до школы, забирать его со школы, одна она не может идти домой, потому что я опасаюсь. А у меня часто поджигают дом».

По словам Евгения, акты поджога устраивают бывшие соседи, которые, как и он, надеются на переселение, однако, методы для достижения своих целей используют варварские. Вокруг дома нередко бегают стаи собак, а в брошенных квартирах оседают маргиналы. Из-за этого Евгений не может ни на минуту оставить детей одних.

Евгений Хвостов, житель аварийного дома: «Соседка живёт в соседней квартире, её пересилили из погорелого дома. У неё постоянно движухи, ходят бичи и бомжи, я не знаю, как их назвать».

Ухаживать за общедомовым имуществом мужчине приходится самому. По его словам, управляющей компании здесь нет, даже при уборке снега их дом обходят стороной. Между тем, за коммунальные услуги Евгений платит исправно, и немалые деньги.

Евгений Хвостов, житель аварийного дома: «Они присылают квитанции по содержанию подъезда, но они ничего не делают! Я всё делал: моя краска, мои руки, двери я ставил, красил, лампочки, все я сам делал. Никто никогда не зайдёт сюда, полы мою в подъезде, убираю, всё сам делаю».

Дом был признан аварийным ещё в 2016 году. Причина - физический износ здания на 87%. Согласно информации на сайте «Реформа ЖКХ», расселение должно начаться 31 декабря 2023 год и продлиться до 31 декабря 2024. Но ждать ещё два года семья просто не может.

По словам Евгения Хвостова, никаких гарантий на новоселье не даёт даже глава посёлка.

Евгений Хвостов, житель аварийного дома: «Ничего не предлагают, постоянно какие-то отмашки. Я подходил, спрашивал, будет переселение или не будет. Идёт, улыбается: «На 2025 год и то, может быть. Может вы ничего и не получите». Вот так».

Один вариант по переселению Евгению все-таки предложили, однако, по словам мужчины, условия там не лучше, чем в их старом аварийном доме.

Евгений Хвостов, житель аварийного дома: «Это общежитие, где отключили центральное отопление, закрыли стенки гипроком, а под гипроком он киснет. Стенки окисают, поставили батареи электрические».

– Вы ездили туда, смотрели?

–Я не с ними ездил, у меня знакомые там живут.

Несмотря на все сложности, маленькая Полина не унывает и вместе с папой, братом и кошкой ждёт скорого новоселья. Девочка уже представляет, как будет выглядеть их новая квартира.

Полина Хвостова, дочь: «Где много места и очень красиво».

За официальным комментарием мы обратились в областной Минстрой. Какой ответ дали эксперты, мы расскажем в ближайших выпусках новостей.