В Нахимовском военно-морском училище Мурманска состоялся первый тур конкурса военных духовых оркестров

Музыканты продемонстрировали свои навыки начальнику военно-оркестровой службы Вооружённых сил России.

Представление музыкантов разделили на две части. Сначала они со сцены исполнили классические произволения симфонической музыки. А затем показали свои навыки на плацу, где сыграли ритмичные марши в сочетании со строевыми приёмами. По завершению выступления начальник военно-оркестровой службы Тимофей Маякин выразил исполнителям свою благодарность, так как морякам удалось впечатлить гостя.

После этого судья отправился в Североморск, где оценил сыгранность ещё одного коллектива - оркестра Беломорской военно-морской базы. Итоги первого тура смотра-конкурса будут подведены к концу марта. Судьям предстоит оценить 60 коллективов со всей страны и выбрать 12, которые попадут во второй этап.