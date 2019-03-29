В налоговых органах Мурманской области пройдут Дни открытых дверей

4-5 и 25-26 апреля во всех налоговых инспекциях Мурманской области пройдёт Всероссийская акция «Дни отрытых дверей». Её цель – помочь жителям Мурманской области вовремя отчитаться о доходах и избежать штрафных санкций. Поэтому время работы инспекций в эти дни продлят до 20.00, чтобы каждый налогоплательщик успел проконсультироваться и подать декларацию.

Гражданам, получившим в прошлом году доходы, сотрудники инспекции подскажут, как заполнить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц и заплатить налог. В этом году декларационная кампания завершится 30 апреля.

«Мы надеемся, что в этом году налогоплательщики с пониманием отнесутся к декларационной кампании, - говорит Наталия Сморчкова, и.о. заместителя начальника ИФНС России по г. Мурманску. - Пока сдали декларации только каждый пятый из числа обязанных отчитаться. Мы готовы принять в установленные сроки всех, это будет сделано оперативно. Приглашаем всех наших жителей посетить инспекцию до отпусков и отчитаться за те доходы, которые были у них в 2018 году».