В нашем регионе на одно министерство стало меньше

Александр 03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды. Комментарий к новости: Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля

Д.О. Вернер У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато... Комментарий к новости: Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области